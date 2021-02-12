Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«У всех свои заморочки»: Топалов рассказал, какими должны быть отношения
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«У всех свои заморочки»: Топалов рассказал, какими должны быть отношения

Анастасия Чанцева

Звезды

Певец Влад Топалов рассказал в своем блоге о том, какими он видит искренние и настоящие отношения между мужчиной и женщиной.

— У всех свои заморочки. У всех. Нет «идеальных» пар. Нет «идеальных» характеров. Не бывает с первого взгляда и на всю жизнь каждый день невероятная любовь, романтика, секс, цветы, падения к ногам и тому подобное. Не бывает. Но бывает желание идти навстречу. Желание идти вместе вперед,— отметил Топалов на своей странице в Instagram-аккаунте.

Он также подчеркнул, что когда у пары возникает желание преодолевать трудности вместе, то от этого она испытает большую радость. Женщина и мужчина должны хотеть строить «свой» мир, который будет «крепче любой стали», заключил певец.

Читайте также: Влад Топалов опубликовал романтичное видео с Региной Тодоренко

звездыВлад Топаловлюбовь
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте