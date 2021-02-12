«У всех свои заморочки»: Топалов рассказал, какими должны быть отношения

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Певец Влад Топалов рассказал в своем блоге о том, какими он видит искренние и настоящие отношения между мужчиной и женщиной.

— У всех свои заморочки. У всех. Нет «идеальных» пар. Нет «идеальных» характеров. Не бывает с первого взгляда и на всю жизнь каждый день невероятная любовь, романтика, секс, цветы, падения к ногам и тому подобное. Не бывает. Но бывает желание идти навстречу. Желание идти вместе вперед,— отметил Топалов на своей странице в Instagram-аккаунте.

Он также подчеркнул, что когда у пары возникает желание преодолевать трудности вместе, то от этого она испытает большую радость. Женщина и мужчина должны хотеть строить «свой» мир, который будет «крепче любой стали», заключил певец.

Читайте также: Влад Топалов опубликовал романтичное видео с Региной Тодоренко