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Новый жилой дом появится в деревне Староселье в ТиНАО
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый жилой дом появится в деревне Староселье в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Староселье Карта всех событий

Жилой дом построят в деревне Староселье в ТиНАО. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, площадь здания составит около 20 тысяч квадратных метров.

— Авторы предлагают облицевать дом зелеными панелями темных и светлых оттенков, задав ритм оконными проемами и витражным остеклением балконов. Наружное оформление будет удачно сочетаться с лесом, который находится недалеко от участка застройки, — уточнил Кузнецов.

Он добавил, что дом построят в поселении Филимонковское. Специалисты оборудуют там семь подъездов — у большинства секций будет по семь этажей. На первых этажах будут расположены помещения общего пользования. Территорию около дома благоустроят и озеленят.

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ТиНАОжилой домстроительство
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