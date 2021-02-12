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График ряда поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменят с 15 февраля
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

График ряда поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменят с 15 февраля

Юлия Ямпольская

Транспорт

Расписание рядя электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 15 февраля. Об этом в пятницу, 12 февраля, проинформировали в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что график поменяется из-за модернизации инфраструктуры на станции «Лобня».

Основной этап работ начнут в марте. Потом к системе будут подключать новый сортировочный парк Лобня-Северный, построенный для грузовой работы — сортировки и отправки 145 вагонов в сутки. Это поможет разгрузить станцию, которая является конечной для поездов МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Каждый день через Лобню курсирует 214 пригородных, восемь грузовых и два пассажирских состава. Технологические «окна» назначили на периоды с 15 по 19 февраля и с 24 по 26 февраля преимущественно с использованием ночного времени. Отмечается, что некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

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