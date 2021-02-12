Более двух тысяч детей появились на свет с помощью ЭКО в Подмосковье

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Более двух тысяч детей родились благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Московской области за 2020 год. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

— Современная медицина помогает многим женщинам, которые по тем или иным причинам не могут забеременеть естественным путем. ЭКО, криопротокол — это технологии, которые позволяют исполнить мечту стать родителем, — отметила замглавы ведомства Светлана Лазарева.

Она также напомнила, что женщины могут пройти процедуру по бесплатному полису обязательного медицинского страхования. Подробности о том, как она проходит, можно найти на сайте регионального минздрава.

С осени 2020 года на территории Московской области также начали работать кабинеты репродуктивного здоровья, которые находятся во всех перинатальных центрах.

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