Новую детскую поликлинику построят в Бирюлеве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в Бирюлеве Восточном. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Медицинское учреждение возведут по адресу Лебедянская улица, владение 33.

— В поликлинике разместятся травматологическое и педиатрическое отделения, лечебно-профилактические помещения, блоки кабинетов функциональной диагностики, реабилитации, врачей-специалистов, а также отделение платных услуг, клинико-диагностическая лаборатория, центральное стерилизационное отделение и зона лучевой диагностики, — рассказал Леонов.

Уточняется, что в здании будет пять этажей и подвальное помещение. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ультразвуковой диагностики. Среди них — аппарат, предназначенный для исследования сердечно-сосудистой системы, комплексы рентген-диагностики, электрокардиографы, электроэнцефалографы, аппарат для холтеровского мониторирования, лазерный и электрохирургический аппараты и многое другое.

В поликлинике разместятся зоны функциональной и лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория и отделение реабилитации с залом для занятий лечебной физкультурой.

Отмечается, что травмпункт поликлиники будет иметь отдельный вход, регистратуру и пост охраны. На благоустроенной территории возле здания появятся стоянка для транспорта, игровые площадки и места для отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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