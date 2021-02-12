Более 80 новых парков появится в ТиНАО

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Троицком и Новомосковском административных округах к 2035 году будут разбиты 86 парков, для каждого из них создают оригинальную концепцию. Об этом сообщили в Департаменте развития новых территорий Москвы.

Отмечается, что общая площадь зон отдыха составит около 12 тысяч гектаров. На данный момент идут работы по созданию восьми парков, некоторые из них будут открыты уже в 2021 году. Всего же с момента присоединения новых территорий к столице были благоустроены 19 парков.

В новых зонах отдыха появятся детские и спортивные площадки, скамейки и современное освещение.

— ТиНАО обладает колоссальным рекреационным потенциалом. При разработке схем территориального планирования и генплана особое внимание было уделено вопросу появления большого количества разнообразных парков. Для каждого из них разрабатывают свою оригинальную концепцию. Так, в округах создают оздоровительные, историко-культурные, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные парки. А также приводят в порядок территории старинных усадеб, — пояснил глава департамента Владимир Жидкин.

Уточняется, что строительство ведется за счет средств из городского бюджета и бюджетов поселений, а также средств девелоперов.

В числе последних масштабных проектов — благоустройство старинной усадьбы в селе Кленово. Здесь расположились детские и спортивные площадки, лавочки и зеленый театр со сценой и трибуной для зрителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Новой Москве построили 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

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