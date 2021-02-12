Диетологи рассказали про опасность лишнего веса и назвали простой способ похудеть

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Вес более 100 килограммов несет за собой психологическую опасность для человека. Она заключается в том, что он может потерять интерес к проблеме с лишними килограммами. Об этом рассказала звездный диетолог Маргарита Королева, пишет Nation news.

По словам эксперта, избыточный вес оказывает значительное влияние на структуру головного мозга. Из-за «ненужных» килограммов у людей страдают центры пищевого поведения.

— Когда человек достаточно пролонгировано наносит абдоминальный жир, который очень отличается от того поверхностного, что находится в виде подкожно-жировой клетчатки, то с этим впоследствии трудно бороться, — отметила Королева.

Она отметила, что в состав жира входят агрессивные цитокины, которые поддерживают воспалительные процессы в организме, а также влияют на структуру головного мозга. Самый большой урон наносится зоне гиппокампа, отвечающей за память.

Из-за этих изменений человек перестает интересоваться снижением веса после отметки в 100 килограммов. Он начинает получать удовольствие от того, что может есть любые продукты и ничем не ограничиваться.

В свою очередь врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, что есть простой способ избавиться от лишних килограммов. Как пишет «Царьград», для этого нужно использовать простые продукты. Например, женщинам с пышными формами советуют сосредоточиться на овощах, фруктах, семенах и бобовых. Их регулярное употребление замедлит развитие целлюлита.

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