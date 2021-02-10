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Врачи объяснили, почему опасно менять режим питания в морозную погоду
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Врачи объяснили, почему опасно менять режим питания в морозную погоду

Анастасия Чанцева

Здоровье

Увеличение дневной калорийности за счет жиров в морозную погоду может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщил доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

— По поводу людей, которые следуют призывам есть побыстрее и побольше жирной еды из-за морозов, — я здесь, скорее, категорически против. За две недели это погоду не сделает, да и мы не так часто выходим на улицу из теплых домов, нет смысла менять рацион, — уточнил Ачкасов.

Он объяснил, что из-за жирной пищи могут обостриться различные заболевания, например, желчекаменная болезнь. Доктор пояснил, что жители мегаполиса в морозную погоду не испытывают такой холодовой нагрузки, какой подвергается человек на Крайнем Севере.

В свою очередь главный врач медицинского центра Московского физико-технического института Алексей Чуршин считает, что менять рацион разумно тем, кто работает в такую погоду на улице или занят физическим трудом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Для лиц физического труда или работающих на улице стоит увеличить калораж за счет повышения в рационе доли жиров и белков, то есть больше мяса, сала, творога и молочных продуктов, орехов, сухофруктов. Увеличивать норму калорий стоит лишь при увеличении физической нагрузки, иначе это чревато приобретением лишнего веса, — пояснил специалист.

По прогнозам синоптиков, морозы продержатся в столичном регионе две недели. Также, по данным синоптиков, в конце недели в Москве ожидается сильный снегопад.

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