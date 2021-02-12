Работу по очистке железнодорожных платформ от снега усилили в ЦППК

Фото: АГН «Москва»

Более 1,7 тысячи уборщиков Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) вышли на расчистку железнодорожных станций Москвы и Подмосковья от последствий обильного снегопада. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации ЦППК, работа по уборке снега на станциях и платформах усилена в связи с рекордным количеством выпавших осадков. Уточняется, что штат задействованных рабочих увеличили до 1738 человек.

Они расчищают все арендуемые компанией остановочные пункты, которых более двух тысяч. В круглосуточном режиме убирают не только платформы, но и сходы с них. Также ведется уборка на границах московских и подмосковных станций МЦД. Вместе с тем все дорожки обрабатывают противогололедными средствами.

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