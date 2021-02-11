Рекордное количество техники задействовано в очистке Подмосковья от снега

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Рекордное количество снегоуборочной техники задействовали на дорогах Подмосковья с начала зимы. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что коммунальные и дорожные службы Московской области переведены в усиленный режим работы в связи с ожидаемым сильным снегопадом. В борьбе со снегом на данный момент задействованы 6,2 тысячи спецмашин и более 25 тысяч специалистов.

— Мобилизовано более пяти тысяч рабочих и трех тысяч единиц специальной техники для уборки региональных, муниципальных и федеральных дорог на территории региона, — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он уточнил, что особенное внимание уделяется вылетным магистралям, подъездам к соцобъектам и общественным маршрутам. Во дворах работают более 20 тысяч дворников, которые используют 3,1 тысячи машин.

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