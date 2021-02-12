Более 90 тысяч столичных девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В столице более 94 тысяч девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку, которое состоялось в среду, 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Уточняется, что школьники должны были продемонстрировать навыки чтения и пересказа текста, способность высказаться на определенную тему и поддержать беседу.

Собеседование прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, а некоторые школьники прошли итоговое собеседование дистанционно.

Результаты итогового собеседования будут опубликованы на портале mos.ru не позднее 19 февраля 2021 года. Не справившиеся с экзаменом ученики смогут еще раз попробовать свои силы на собеседованиях 10 марта и 17 мая 2021 года, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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