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«Есть повод отметить!»: Александр Малинин рассказал о пополнении в семье
Фото: instagram.com/doktoremmamalinina

«Есть повод отметить!»: Александр Малинин рассказал о пополнении в семье

Анастасия Чанцева

Звезды

Певец и композитор, народный артист России Александр Малинин поделился со своими поклонниками радостной новостью, сообщив, что в третий раз стал дедушкой.

— Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда? Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура! — написал Малинин на своей странице в Instagram.

«Радость у вас! Продолжение рода! Счастья и здоровья малышу!»; «Это счастье! Такая замечательная семья растет!»; «Внуки — это огромное счастье и радость!»; «Счастливый, молодой и красивый дедушка! От всей души поздравляю вас, Александр!» — поздравили артиста подписчики.

Напомним, у Малинина уже есть двое внуков Платон и Арианна — дети сына супруги Малинина Олега. В свое время артист усыновил его и дал свою фамилию.

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