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Фермерский фестиваль открылся в подмосковной Коломне
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Фермерский фестиваль открылся в подмосковной Коломне

Елена Фролова

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Фермерский фестиваль «На Житной» заработал в подмосковной Коломне. Посетить его можно вплоть до 14 февраля. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— В нем принимают участие свыше 20 лучших фермерских хозяйств, а также подмосковные предприниматели и производители, — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, посетителям фестиваля представили более 150 разных видов сыра. Также на фестивале можно найти молочную продукцию, хлебобулочные изделия, колбасы, рыбу, варенье, мед и многое другое.

Кроме того, гостей ожидает праздничная программа, в которую войдут мастер-классы, показательные выступления фигуристов, спортивные эстафеты и многое другое.

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