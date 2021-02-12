Фермерский фестиваль открылся в подмосковной Коломне
Фермерский фестиваль «На Житной» заработал в подмосковной Коломне. Посетить его можно вплоть до 14 февраля. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
— В нем принимают участие свыше 20 лучших фермерских хозяйств, а также подмосковные предприниматели и производители, — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
По его словам, посетителям фестиваля представили более 150 разных видов сыра. Также на фестивале можно найти молочную продукцию, хлебобулочные изделия, колбасы, рыбу, варенье, мед и многое другое.
Кроме того, гостей ожидает праздничная программа, в которую войдут мастер-классы, показательные выступления фигуристов, спортивные эстафеты и многое другое.
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