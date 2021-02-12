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Объекты образования и спорта появятся по реновации в столичном районе Нагорный
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Объекты образования и спорта появятся по реновации в столичном районе Нагорный

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, Нагорный район Карта всех событий

Строительство объектов социальной инфраструктуры, а также модернизация улично-дорожной сети и благоустройство территорий ожидаются в столичном районе Нагорный. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в кварталах 66, 87–88 Нагорного района построят образовательную организацию, в составе которой будет школа на 100 мест. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и здания дома культуры.

— В кварталах 16–73, 75–77 и 37–79 появятся школа с бассейном на 600 учеников, два детских сада на 200 мест каждый, а также ФОК, — добавил Сергей Левкин.

Руководитель ведомства напомнил о том, что реализация проектов направлена на создание комфортных условий проживания горожан и обновление среды жизнедеятельности.

Напомним, в столичном районе Нагорный в рамках программы реновации жилья предстоит переселить более 10 тысяч жителей. Демонтажу подлежат 53 жилых дома площадью свыше 170 тысяч квадратных метров.

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