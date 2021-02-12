Владимир Ефимов: Четырнадцать спорткомплексов появится в Москве в 2021 году

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Столица передала в аренду победителям торгов 14 земельных участков общей площадью 5,49 гектара для того, чтобы построить там спортивные объекты. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в минувшем году прошел аукцион на право размещения некапитальных спортивных объектов — легковозводимых конструкций, которые предназначены для занятий физической культурой. Их возведут без фундамента, при этом обеспечат всеми коммуникациями, электроснабжением, водопроводом, канализацией и теплоснабжением.

— Договор с победителем торгов заключается на 49 лет, некапитальное спортивное сооружение должно быть возведено на нем в первый год. Сразу пять новых спортивных объектов появится в Южном административном округе, три — в Юго-Западном, два — в Троицком, а также по одному — в СВАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО, — уточнил заммэра.

Начальная стоимость таких лотов привлекает столичных инвесторов. Она зависит от площади территории и формируется из расчета 0,05 процента от кадастровой цены участка. Общая сумма платежей за 14 участков ежегодно составит 7,52 миллиона рублей.

Отмечается, что всего в списке 25 позиций — от физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным залом или ледовым катком до базы гребных видов спорта, регбийного поля или корта для падел-тенниса.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, департамент спорта, департамент городского имущества, Комитет по архитектуре и градостроительству, а также префектуры административных округов утверждают места для размещения.

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