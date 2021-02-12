Instagram начнет удалять аккаунты за оскорбления в сообщениях

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Соцсеть Instagram будет удалять аккаунты, чьи владельцы используют оскорбительные слова в личных сообщениях. Об этом сообщает НСН со ссылкой на официальное заявление, размещенное в блоге социальной сети.

Уточняется, что выявление подобных сообщений будет проводиться в автоматическом режиме. Таким образом, пользователям не придется жаловаться на различные оскорбления. Ранее этот процесс происходил по-другому: сначала человек отправлял оскорбительные комментарии, а потом Instagram блокировал отправку сообщений на некоторое время. Теперь же будет удалена его учетная запись.

Помимо удаления аккаунтов за матерные слова, соцсеть будет наказывать таким образом за разжигание расовой и религиозной ненависти, а также за нарушение других норм общественной этики.

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