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Instagram начнет удалять аккаунты за оскорбления в сообщениях
Фото: Pexels

Instagram начнет удалять аккаунты за оскорбления в сообщениях

Елена Фролова

Общество

Соцсеть Instagram будет удалять аккаунты, чьи владельцы используют оскорбительные слова в личных сообщениях. Об этом сообщает НСН со ссылкой на официальное заявление, размещенное в блоге социальной сети.

Уточняется, что выявление подобных сообщений будет проводиться в автоматическом режиме. Таким образом, пользователям не придется жаловаться на различные оскорбления. Ранее этот процесс происходил по-другому: сначала человек отправлял оскорбительные комментарии, а потом Instagram блокировал отправку сообщений на некоторое время. Теперь же будет удалена его учетная запись.

Помимо удаления аккаунтов за матерные слова, соцсеть будет наказывать таким образом за разжигание расовой и религиозной ненависти, а также за нарушение других норм общественной этики.

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