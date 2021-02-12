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Ученые рассказали, чем грозит злоупотребление энергетиками
Фото: «Вечерняя Москва»

Ученые рассказали, чем грозит злоупотребление энергетиками

Анастасия Чанцева

Здоровье

По данным американских исследователей, употребление энергетических напитков грозит человеку проблемами с сердцем.

Ученые из Техаса исследовали реакции клеток сердца для того, чтобы проверить воздействие на них некоторых энергетических напитков. В результате выяснилось, что после принятия энергетика повышается частота сокращения сердечной мышцы.

Уточняется, что у людей, любящих такие напитки, чаще возникают проблемы с нарушением сердцебиения, повышением давления и затрудненным перекачиванием крови.

В исследовании были использованы семнадцать брендов энергетических напитков. После проведенных опытов ученые выявили самые токсичные для сердца вещества: теофиллин, аденин и азелат, сообщается на сайте журнала Food and Chemical Toxicology.

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