Рак и болезни сердца: гидролог объяснил, почему не стоит пить воду из-под крана

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В водопроводной воде могут содержаться опасные химические соединения, которые образуются в результате хлорирования. Это отравляющие вещества, которые негативно воздействуют на организм человека, убивая полезные бактерии и микрофлору в кишечнике. Об этом рассказал специалист-гидролог Владимир Данилов в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По его словам, в воде содержатся примеси, которые обязательно нужно удалять. Речь идет о хлоре: его добавляют в водопроводную воду, чтобы обеззаразить ее от опасных соединений.

— Проблема в том, что хлор вступает во взаимодействие с органикой, содержащейся в трубах, через которые вода к нам поступает, и с железом. Тем самым образуя хлорсодержащие соединения. И если, предположим, при настаивании хлор выветривается из воды, то остальные опасные соединения продолжают оставаться. То есть мы пьем воду с ядовитыми химикатами, — пояснил Данилов.

Однако и сам хлор, несмотря на его обеззараживающие свойства, не несет никакой пользы организму:

— Давно ученые установили зависимость между уровнем онкологических заболеваний и уровнем хлорирования воды. Чем больше хлора в жидкости, тем выше риск возникновения онкологических заболеваний. Поэтому всегда нужно употреблять очищенную воду.

Эксперт отметил, что многие прибегают к традиционному кипячению, чтобы высокий градус убил вредоносную среду, но и это, как заметил эксперт, не является спасением.

— Несмотря на изобилие фильтрованной воды в магазинах, многие любят ее набирать из-под крана и путем дальнейшего кипячения использовать для приготовления пищи и утоления жажды. Однако далеко не все понимают, что даже при такой процедуре нужно соблюдать специальные условия, — подчеркнул эксперт.

Во время кипячения хлор вступает в реакцию с органическими веществами, находящимися в воде, вследствие чего получаются ядовитые соединения. И употребление такой жидкости, предупреждает собеседник «ВМ», может привести к опасным заболеваниям желудка и даже к онкологии:

— Но ситуации в жизни бывают разные: не успел в магазин заскочить, чтобы купить очищенную воду, или жалко отдавать 70 рублей за нее. Что делать? Остается кипятить. Но и здесь нужно помнить, что перед тем как воду нагреть, необходимо ей дать отстояться хотя бы три часа, чтобы весь хлор выветрился. И спустя это время воду можно кипятить. Никаких химических реакций тогда уже не будет.

Не стоит также забывать, что при нагревании воды до 42 градусов полезные вещества из нее тоже испаряются, она теряет все свои полезные свойства.

Чтобы не проводить многочасовые процессы для очистки воды, эксперт рекомендует использовать угольные фильтры-насадки для водопроводного крана.

— Уголь очищает воду от хлора и всех опасных соединений, примесей, которые накапливаются в жидкости. Он прекрасно абсорбирует химикаты и избавляет воду от неприятных запахов. К слову, именно угольными фильтрами оснащены даже бытовые фильтры для очистки воды. После применения такого агрегата можно спокойно утолять жажду без опасений, — порекомендовал гидролог.

Еще один, пожалуй, самый простой способ — купить бутилированную очищенную воду из магазина. Но и она не всегда, как уверяет специалист, может быть пригодна для употребления:

— При покупке воды из маркета отдавайте свое предпочтение физиологически полноценному по минеральному составу продукту. В нем не должно быть слишком много кальция, его допустимое содержание достигает 25–80 миллиграммов на литр.

Если же эти показатели превышены, то регулярное потребление такой воды признано фактором риска в отношении сосудистых недугов и болезней сердца.

Особую бдительность следует соблюдать при выборе воды для детей, отметил Данилов.

— Давать ребенку воду из открытых источников очень опасно. В такой воде, помимо хлора и иных, как мы уже выяснили, соединений, немало нитратов и бактерий из почвы. Также категорически не рекомендуется давать детям газированную и минеральную воду, — констатировал специалист.

Он также подчеркнул, что лучше покупать специальную детскую воду, на которой есть маркировка и информация о том, что продукт прошел проверку в РАМН (Российская академия медицинских наук).

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