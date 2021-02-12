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Сэкономленные Москомэкспертизой средства направят на строительство школ и больниц
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сэкономленные Москомэкспертизой средства направят на строительство школ и больниц

Анастасия Волоснова

Город

Сэкономленные Москомэкспертизой средства планируют направить на строительство школ, больниц, жилья и благоустройство городских территорий. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что за прошлый год специалисты Москомэкспертизы сэкономили более 253 миллиардов рублей, что составляет 17,5 процента от изначально заявленной в смете суммы расходов. Кроме того, в число входит 187,7 миллиарда рублей, которые не использовались по финансируемым из бюджета Москвы объектам.

— Работа экспертов со сметной документацией позволяет исключить необоснованное расходование финансирования, тем самым оптимизируя бюджетные средства, которые могут быть распределены на строительство более значимых для горожан объектов, — пояснил Валерий Леонов.

По его словам, работа в 2020 году показала, какая ответственность лежит на сотрудниках Москомэкспертизы. Отмечается, что в 2019 году ведомство сэкономило 192 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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