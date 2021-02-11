Сергей Собянин рассказал о завершении строительства нового вокзала «Восточный» в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Восточный вокзал Карта всех событий

В Москве завершается строительство нового железнодорожного вокзала «Восточный». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

По словам главы города, реализация проекта поможет не только жителям отдельного района, но и всей столицы. Отмечается, что порядка 80 процентов москвичей едут до центра и обратно — вокзал поможет перемещаться жителям между работой и домом.

— Впервые в истории Москвы за последние 100 лет строится новый вокзал для поездов как ближнего следования, так и дальнего следования восточного направления. Это стало возможным при создании единой транспортной инфраструктуры: МЦК, метро, железные дороги, МЦД, аэроэкспрессы. Все это объединяется в один транспортный узел, появляется огромное количество возможностей у местных жителей и большие возможности для тех, кто приезжает в Москву, — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр сообщил о развитии инфраструктуры в Гольянове. По его словам, в районе создадут дополнительную комфортную инфраструктуру, сделают переходы, выходы из МЦК, а также построят жилье по программе реновации.

— На сегодняшний день требуется большое количество и рабочих мест, потому что большинство жителей сегодня перемещаются в другие районы города в поисках работы. Здесь будет создан дополнительно деловой центр, куда можно было бы приходить устраиваться на работу, не перемещаясь по городу, живя в одном районе и получая большую часть услуг, — пояснил мэр.

Отмечается, что вокзал планируют ввести в эксплуатацию к маю 2021 года. Началось строительство во втором квартале 2020 года, уточнил генеральный директор ОАО «РЖД», начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони. По его словам, 29 мая пассажиры уже смогут воспользоваться новым объектом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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