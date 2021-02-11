Шумозащитные экраны установят на Лужнецкой эстакаде и Андреевском мосту

Фото: Официальный портал мэра Москвы

Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

На Андреевском автодорожном мосту и Лужнецкой эстакаде установят шумозащитные экраны. Об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

— Установка шумозащитных экранов необходима для повышения качества жизни горожан в мегаполисе с активным трафиком. Они способствуют снижению уровня шума транспортного потока и загрязнений, производимых автомобилями. В рамках согласованного проекта предусмотрено устройство новых экранов на участке Андреевского автодорожного моста высотой шесть метров и длиной около 130 метров, а также на участке Лужнецкой эстакады высотой шесть метров и длиной около 90 метров, — уточнила Яковлева.

Во время работ по установке будет частично ограничен проезд на этих участках. Пешеходную зону на внешней стороне ТТК временно закроют. Проход сделают по тротуару на внутренней стороне, а обойти перекрытую зону можно под мостом. Также будут установлены временные дорожные знаки и специальная разметка, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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