Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Шумозащитные экраны установят на Лужнецкой эстакаде и Андреевском мосту
Фото: Официальный портал мэра Москвы

Шумозащитные экраны установят на Лужнецкой эстакаде и Андреевском мосту

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

На Андреевском автодорожном мосту и Лужнецкой эстакаде установят шумозащитные экраны. Об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

— Установка шумозащитных экранов необходима для повышения качества жизни горожан в мегаполисе с активным трафиком. Они способствуют снижению уровня шума транспортного потока и загрязнений, производимых автомобилями. В рамках согласованного проекта предусмотрено устройство новых экранов на участке Андреевского автодорожного моста высотой шесть метров и длиной около 130 метров, а также на участке Лужнецкой эстакады высотой шесть метров и длиной около 90 метров, — уточнила Яковлева.

Во время работ по установке будет частично ограничен проезд на этих участках. Пешеходную зону на внешней стороне ТТК временно закроют. Проход сделают по тротуару на внутренней стороне, а обойти перекрытую зону можно под мостом. Также будут установлены временные дорожные знаки и специальная разметка, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Последний этап строительства Северо-Восточной хорды начали в Москве

новая эстакадаТТКМост
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Все мнения
О проекте