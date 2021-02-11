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Последний этап строительства Северо-Восточной хорды начали в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Последний этап строительства Северо-Восточной хорды начали в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строительство одного из основных проектов дорожной инфраструктуры — Северо-Восточной хорды (СВХ) — вышло на финишную прямую. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает официальный портал мэра столицы.

На данный момент готовность объекта составляет 76 процентов. Автомобили поедут по развязке уже в 2022 году. Так, протяженность главного хода магистрали — порядка 35 километров. От трассы М11 Москва — Санкт-Петербург на севере хорда идет через Дмитровское, Алтуфьевское и Ярославское шоссе, затем пересекает Открытое, Щелковское, Измайловское шоссе на востоке, а после шоссе Энтузиастов сворачивает на юго-восток к Косинской эстакаде. В районе Большой Академической улицы СВХ соединяется с Северо-Западной хордой, а возле шоссе Энтузиастов — с Юго-Восточной.

Горожанам будет удобно добираться до дома через хорду, ведь, кроме развязок с крупными дорогами, предусмотрены съезды на 15 районных улиц, среди которых улицы Сельскохозяйственная, Фестивальная, Амурская, Щербаковская, Перовская, улица Паперника и другие.

На севере города движение запущено от МКАД до Дмитровского шоссе. Автомобилистам больше нет необходимости выезжать на кольцевую автодорогу для поездок между районами Ховрино, Головинский и Западное Дегунино.

От юго-восточного участка МКАД хорду довели до Открытого шоссе, что способствовало улучшению ситуации на пересечении шоссе Энтузиастов с проспектом Буденного и улицей Плеханова. Также снизилась транспортная нагрузка на Русаковскую набережную, проспект Буденного, улицы Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская.

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Северо-Восточная хордаМосквастроительство
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