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«Убивать Мишу не хотели»: Ирина Круг рассказала о роковой пуле, убившей ее мужа
Фото: Официальный сайт памяти Михаила Круга

«Убивать Мишу не хотели»: Ирина Круг рассказала о роковой пуле, убившей ее мужа

Анастасия Чанцева

Звезды

Певица Ирина Круг в студии программы «Судьба человека» рассказала о том, что пуля случайно попала в ее мужа и оказалась роковой.

— Убивать преступники Мишу не хотели. Они не собирались стрелять, а пуля в итоге нашла его, попала в Мишу. Им просто дали задание припугнуть. Когда сам Лом, заказчик, узнал, то для него это был шок, что Мишу убили. Миша в итоге не вышел из наркоза. Когда его везли на каталке в операционную, то он еще шутил, — поделилась Ирина в эфире передачи «Судьба человека».

Она добавила, что ее муж был сильным, а когда его везли в больницу, он был в настроении. Ирина Круг подчеркнула, что шансонье надеялся скоро вернуться домой после операции. Он не предполагал, что умрет.

Напомним, Михаил Круг был застрелен 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Версии убийства были разные — от банального ограбления до заказного убийства, которое совершила банда «Тверские волки».

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