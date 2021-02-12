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Фармэксперт рассказал, можно ли принимать просроченные лекарства
Фото: pexels.com

Фармэксперт рассказал, можно ли принимать просроченные лекарства

Анастасия Чанцева

Здоровье

Фармэксперт Николай Беспалов рассказал, что просроченные медикаменты не окажут должного действия на организм.

— Аптека имеет право продавать со скидкой лекарства, срок годности которых скоро истекает. И если вы планируете использовать этот препарат в течение оставшегося срока годности, то ничего страшного в этом нет. До истечения срока годности этот препарат абсолютно точно будет соответствовать всем требованиям безопасности и будет полностью эффективен, — пояснил Беспалов в эфире «Радио 1».

Некоторые просроченные медикаменты можно употреблять без угрозы для здоровья, уточнил эксперт. Такие препараты обычно сохраняют свои свойства еще на протяжении небольшого периода. Врач добавил, что лечиться такими средствами можно, если нет другой альтернативы.

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