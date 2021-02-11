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Юрист назвала случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Юрист назвала случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку

Юлия Курганова

Общество

Возврат купленных в аптеке лекарственных препаратов не предусмотрен законом, но существуют ситуации, в которых это возможно. Например, если был продан товар ненадлежащего качества, или рецептурный препарат отпустили без рецепта. Также покупатель может вернуть лекарство, если увидел, что фармацевт ошибся в дозировке или форме выпуска лекарственного средства. Об этом рассказала медицинский юрист Ирина Гриценко.

— К ненадлежащему качеству товара можно отнести истекший срок годности, отсутствие обязательной информации, отсутствие инструкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в упаковке брака — сколы, негерметичная упаковка, нечеткая полиграфия, — пояснила она.

Эксперт добавила, что вернуть или обменять можно препарат, информацию о котором при покупке человек не смог получить незамедлительно.

Гриценко отметила, что намного больший перечень товаров, которые нельзя вернуть в аптеку. Это продукты, лекарства, профилактические средства, аппаратура и многое другое — при условии, что все это надлежащего качества и соответствует срокам годности, передает агентство «Прайм».

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