Завершено строительство начальной школы-трансформера в Южном Бутове
В Южном Бутове завершили строительство начальной школы, которая может трансформироваться в детский сад. Об этом сообщили в Мосгосстройнадзоре.
Уточняется, что необычное учебное заведение расположилось по адресу улица Брусилова, дом 29, корпус 1а, на территории школы № 2109 «Алые паруса».
На данный момент идет оформление документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, уточнили в ведомстве.
Здание имеет три этажа. В зависимости от демографической ситуации в районе оно может разместить начальную школу либо детский сад на 300 мест, а также совместить в себе и то, и другое.
Так, при трансформации в детский сад помещения классов легко могут превратиться в групповые ячейки. Помещения библиотеки могут трансформироваться в кружковую для занятий на компьютерах и в зал хореографии.
Уточняется, что здание было построено на средства из городского бюджета, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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