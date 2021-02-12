Завершено строительство начальной школы-трансформера в Южном Бутове

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Брусилова, 29к1 Карта всех событий

В Южном Бутове завершили строительство начальной школы, которая может трансформироваться в детский сад. Об этом сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Уточняется, что необычное учебное заведение расположилось по адресу улица Брусилова, дом 29, корпус 1а, на территории школы № 2109 «Алые паруса».

На данный момент идет оформление документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, уточнили в ведомстве.

Здание имеет три этажа. В зависимости от демографической ситуации в районе оно может разместить начальную школу либо детский сад на 300 мест, а также совместить в себе и то, и другое.

Так, при трансформации в детский сад помещения классов легко могут превратиться в групповые ячейки. Помещения библиотеки могут трансформироваться в кружковую для занятий на компьютерах и в зал хореографии.

Уточняется, что здание было построено на средства из городского бюджета, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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