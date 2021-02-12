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Астрологи рассказали, какие ароматы подходят знакам зодиака
Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, какие ароматы подходят знакам зодиака

Анастасия Чанцева

Общество

Предпочтения в ароматах духов во многом зависят от знака зодиака. Такое мнение выразили астрологи, которые рассказали, какие запахи предпочитают представители всех знаков зодиака.

Козерогам, Тельцам и Девам подходят древесные оттенки парфюма. Вкусные ароматы, которые напоминают еду или напитки, предпочитают Раки, Водолеи и Львы. Восточные ароматы любят Весы и Близнецы.

Также отмечается, что Водолеи и Девы чувствуют себя комфортно, если пользуются духами с цветочным шлейфом. Ароматы экзотических фруктов нравятся Козерогам, Львам и Стрельцам.

Кроме того, Девы, Тельцы и Весы также обожают запах ванили. К зеленым ароматам с запахом трав и полевых цветов неравнодушны Рыбы, Скорпионы и Львы.

Морские ароматы по душе Девам и Водолеям, а Рыбы, Тельцы и Скорпионы предпочитают, чтобы в любимом парфюме чувствовались нотки пудры. Овны и Стрельцы чаще всего используют ягодный парфюм, передает Пятый канал.

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