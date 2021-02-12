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«Он не скупится»: Тимати купил роскошное кольцо для финала шоу «Холостяк»
Фото: instagram.com/timatiofficial

«Он не скупится»: Тимати купил роскошное кольцо для финала шоу «Холостяк»

Анастасия Чанцева

Звезды

Рэпер Тимати принимает участие в популярном шоу «Холостяк». Организаторы шоу рассказали, чем их удивил музыкант.

— Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки, а кольцо, которое он приобрел для финала шоу, стало самым дорогим за всю историю проекта! — рассказали организаторы шоу «Холостяк» на канале ТНТ.

Съемки восьмого по счету шоу сейчас проходят в Дубае. Перед зрителями Тимати предстанет в непривычном для многих романтичном образе.

Напомним, осенью возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова сообщила об их расставании, подчеркнув, что 2020 год оказался тяжелым и их союз не выдержал. Пара была вместе шесть лет, в 2019 году у них родился сын Ратмир.

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