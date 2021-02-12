Список разрешенной к вылову рыбы расширен

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Постановление, расширяющее список водных биоресурсов, разрешенных к промышленному вылову, подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В перечень вошли южная путассу, европейская сардина, голубая щука, морской лещ, а также каменный, длинношипный и гигантский тасманийский крабы, глубоководная креветка, аргентинский и северный кальмары и осьминог обыкновенный.

Документ устанавливает, что добыча водных биоресурсов, указанных в перечне, разрешается на территории внутренних морских вод нашей страны, а также в «территориальном море, в исключительной экономической зоне» и в районах действия международных договоров в области рыболовства.

Уточняется, что благодаря этому расширению вырастет объем промысла и переработки, а также расширятся экспортные поставки.

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