Стала известна причина снижения цен на минтай

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Цены на минтай значительно снизились из-за ограничений на ввоз данного вида рыбы, которые ввел Китай. Об этом сообщает New Inform со ссылкой на подведомственное Росрыболовству Федеральное государственное унитарное предприятие «Нацрыбресурсы».

Ранее стало известно, что за последние несколько лет цены на минтай обновили свой рекордный минимум. На Дальнем Востоке в феврале 2021 года оптовая цена на этот вид рыбы снизилась до минимальных значений. Это объясняется ограничениями на ввоз минтая, которые ввел Китай. В прошлом году килограмм рыбы стоит 102 рубля, а в начале этого года цена снизилась до 65 рублей за килограмм. На прилавках магазинов Центральной России стоимость минтая составляет около 85 рублей.

Председатель Рыбного союза Александр Панин отметил, что за последние несколько лет цена в 65 рублей за килограмм стала минимальной.

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