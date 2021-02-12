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Астролог Никольская рассказала, как осуществить мечту в зеркальную дату
Фото: instagram/nikol_logy

Астролог Никольская рассказала, как осуществить мечту в зеркальную дату

Юлия Ямпольская

Общество

В зеркальные даты люди могут осуществить свою самую заветную мечту. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, в пятницу, 12.02.2021, каждый сможет получить все, о чем грезил. Так, необходимо на бумаге нарисовать символ того, о чем мечтаете. Если о большой любви — нужно нарисовать сердце, о деньгах — рубли или доллары. Потом необходимо поднести листок к зеркалу так, чтобы изображение в нем полностью отражалось.

Затем, смотря на символ, нужно проговорить желание.

— Подумайте, как хотите изменить свою жизнь или что-то приумножить. Зеркальная дает такой шанс! После того как сделаете технику, отпустите желание в воздух. Пусть Вселенная об этом позаботится, — цитирует астролога Пятый канал.

Также Никольская напомнила, что в течение 12 дней после зеркальной даты необходимо находиться в позитивном настроении. В этот период запрещено желать кому-то зла, концентрироваться на гнетущих мыслях.

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