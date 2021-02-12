Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт прокомментировал укрепление рубля на валютном рынке
Фото: moscow-live

Эксперт прокомментировал укрепление рубля на валютном рынке

Елена Фролова

Экономика

Ситуацию, сложившуюся на валютном рынке, прокомментировал аналитик Группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Об этом сообщает RT.

— Курс рубля в течение нескольких дней достаточно сильно укреплялся… Глобально ничего не поменялось, — отметил аналитический эксперт.

По его словам, цены на нефть в современных условиях находятся в довольно узком и стабильном коридоре, так как против России пока не было введено никаких серьезных санкций со стороны европейских стран.

— Ситуация и с мировой макроэкономикой, и с отечественной не претерпела серьезных изменений за последнее время, — добавил Алексей Коренев.

Ранее стало известно, что курс европейской валюты во время торгов поднялся до 90 рублей.

Читайте также: Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

курс еврокурс рублявалютный рынок
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Все мнения
О проекте