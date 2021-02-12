Эксперт прокомментировал укрепление рубля на валютном рынке

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Ситуацию, сложившуюся на валютном рынке, прокомментировал аналитик Группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Об этом сообщает RT.

— Курс рубля в течение нескольких дней достаточно сильно укреплялся… Глобально ничего не поменялось, — отметил аналитический эксперт.

По его словам, цены на нефть в современных условиях находятся в довольно узком и стабильном коридоре, так как против России пока не было введено никаких серьезных санкций со стороны европейских стран.

— Ситуация и с мировой макроэкономикой, и с отечественной не претерпела серьезных изменений за последнее время, — добавил Алексей Коренев.

Ранее стало известно, что курс европейской валюты во время торгов поднялся до 90 рублей.

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