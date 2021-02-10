Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара снизился на 23,34 копейки и составил 73,82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи была заключена 54 371 сделка на сумму 206,98 миллиарда рублей.

Курс евро уменьшился на 6,63 копейки. Стоимость европейской валюты составила 89,53 рубля. Всего на ЕТС было заключено 5082 сделки на сумму 21,59 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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