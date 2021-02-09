Рискованное вложение: зачем Tesla и Apple нужны биткоины

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Транснациональные корпорации скупают биткоины, поскольку это позволяет им уходить от налогов, а также контроля банков и правительства. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Ранее стало известно, что Tesla закупила биткоинов на 1,5 миллиарда долларов. Теперь специалисты RBC Capital Markets рекомендуют Apple последовать примеру производителя электромобилей.

Биткоин является крайне нестабильной валютой, не обеспеченной ничем, в отличие от классических платежных средств, что делает практически невозможным контроль, а также прогнозирование его курса, заметил Юденков.

— Биткоин генерируется в результате случайных расчетов. Есть даже такое выражение «майнить» — рождать новые деньги, — объяснил экономист. — Что вообще такое деньги? Это наиболее ликвидная форма товаров, позволяющая приводить их к некому общему эквиваленту. Исторически наиболее стабильным эквивалентом были золото и серебро: они трудно добываются, их цену можно измерить по количеству затрат. Когда человечество начало уходить от золотого стандарта, появлялись и другие идеи, например, сделать единицей измерения киловатт в час. То есть возможны абсолютно любые единицы измерения стоимости — все зависит только от того, о чем договорятся люди. Сегодня так вышло, что в результате тех же договоренностей 70 процентов мировой торговли осуществляется в долларах. Но мы видим, что страна, породившая эту валюту, испытывает серьезные внутриполитические и экономические сложности, что уже привело к росту того же евро относительно доллара. Неудивительно, что крупные компании начинают задумываться о том, как и в чем хранить свои активы.

Биткоин, по словам Юденкова, тоже можно назвать активом. Только его стоимость зависит не от реальных физических факторов, как у золота или серебра, а от того, как много людей в него вложится. Если его закупит достаточное число лиц, то он превратится в валюту, обеспеченную всеобщей договоренностью.

— Есть такое предположение, что ведущие транснациональные корпорации пытаются навязать миру новый стандарт, уходя от валют центральных банков, — продолжил эксперт. — И доллар, и рубль, и евро эмитируются ЦБ, биткоин же порождается в результате действий субъектов рынка. Он не имеет границ, что удобно для перевода капитала, оплаты продукции. Биткоин обходит систему ЦБ, контролирующего вывод капитала и зарабатывания прибыли, и получается, что, по сути, это валюта вне границ. Разумеется, это выгодно корпорациям: когда они приходят в новую страну, открывают бизнес, моментально возникают вопросы о выводе капитала, прибыли, налогах. С неконтролируемой валютой все эти проблемы стираются. Биткоин — уход от налогообложения, контроля и надзора национальных банков и правительств.

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Вероятность падения курса криптовалюты, которое повлечет за собой серьезные финансовые проблемы для компаний, разумеется, сохраняется, но, по мнению Юденкова, становится все ниже. Ведь теперь биткоин многие воспринимают не только как платежное средство, но и как способ сохранения сбережений.

— Мы сами генерируем биткоин, значит, мы же и формируем цену, — объяснил он. — Какую стоимость мы ему зададим, такой она в итоге и будет. В последнее время вообще наблюдается довольно неожиданная ситуация: биткоин создавался для использования в качестве платежного средства, но многие начали приобретать его как средство хранения и сбережения доходов. Биткоины, в массе используемые для накопления, не позволят валюте упасть.

Экономист отметил, что, конечно, до полной дедолларизации еще далеко и пока американская валюта по-прежнему остается платежеспособной. Тем не менее многие страны уже пытаются переходить на альтернативные способы расчета, например, на национальные валюты. Новые перспективы, по словам Юденкова, открывает и использование криптовалют:

— Здесь нам не стоит забывать о том, что, хоть перспективы и кажутся такими радужными и интересными, Америка тратит на вооружение больше, чем все страны вместе взятые, а с учетом уже определенного падения доллара, стоит опасаться, что Штаты вполне могут развязать небольшую войнушку с целью поддержания своей валюты. Кстати, в случае термоядерного взрыва отключаются все электронные системы, то есть в случае такой войны от биткоина не останется ничего. В отличие, кстати, от золота.

Юденков заключил, что, хоть биткоин и является довольно интересной валютой, особенно для инвестиций и вложений транснациональных компаний, необходимо помнить о том, что он ничем не обеспечен и существует только в виртуальном пространстве. Валюта без физической базы «всегда будет оставаться рискованным вложением».

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