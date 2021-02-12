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Задержан подозреваемый в хранении оружия и наркотических средств на западе Москвы
Фото: moscow.sledcom.ru

Задержан подозреваемый в хранении оружия и наркотических средств на западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Староволынская улица Карта всех событий

В Москве задержали мужчину по подозрению в хранении оружия и наркотических средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что полиция искала организатора незаконной оружейной мастерской. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего москвича.

— В ходе проведенных обысков в квартире мужчины, расположенной в одном из домов на улице Староволынской, полицейскими были обнаружены, изъяты и направлены на исследование предметы, похожие на боеприпасы, предмет, похожий на пистолет, и вещество растительного происхождения, расфасованное по емкостям, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина самостоятельно изготавливал оружие и ремонтировал его. У подозреваемого обнаружили 39 патронов калибра 32АUTO 7,65х17 мм, пистолет FN Model 1910 калибра 32АUTO 7,65х17 мм. Кроме того, сотрудники полиции нашли у мужчины 97 грамм марихуаны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте и хранении оружия и наркотиков. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Наркотические веществаполициязадержание
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