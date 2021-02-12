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Сугробы в Москве выросли на 10 сантиметров с начала метели
Фото: Pelagiya Zamyatina

Сугробы в Москве выросли на 10 сантиметров с начала метели

Анастасия Волоснова

Город

С начала снегопада сугробы в Москве выросли на десять сантиметров. Об этом рассказали в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что прирост зафиксировали к середине пятницы, 12 февраля. На уборку снега со столичных дорог оперативно была выведена спецтехника.

— Свыше 1,2 тысячи специалистов с помощью 320 единиц спецтехники очищают от снега более 1,6 тысячи мостов, подземных пешеходных переходов, транспортных тоннелей и фонтанов. От снега и наледи очищают почти 13 тысяч вентиляционных шахт, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что столичные коммунальные службы утилизировали с улиц порядка 250 тысяч кубометров снега с начала метели.

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