Испытания самолета, оснащенного инновационным двигателем, стартовали в Сибири

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Испытания самолета, оснащенного отечественным электрическим авиадвигателем, начались в Новосибирске. Это свидетельствует о том, что Россия сделала значительный шаг в направлении возрождения своей региональной и малой авиации, сообщает ФАН.

Этап наземных отработок самолета стартовал на базе аэродрома Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина в начале февраля. Речь идет об испытаниях летающей лаборатории Як-40ЛЛ с демонстратором гибридной силовой установки. В его состав входит электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках.

Подобная проверка включает в себя запуски электродвигателя и всех систем воздушного судна. Также исследователи проверили их совместную работу на устойчивость. Уточняется, что мощность инновационного «мотора» составляет 500 киловатт.

— Реализуемые технологии открывают возможности по созданию полностью электрических летательных аппаратов. Мы всячески будем поддерживать эти проекты, — пояснил глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

Согласно планам, уже в 2022 году должны состояться летные испытания Як-40ЛЛ, оснащенного новым электродвигателем, а спустя год должна быть создана летающая лаборатория на базе турбовинтового самолета Ил-114 с полностью электрическим двигателем.

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