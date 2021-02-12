Более 200 человек получили травмы после ледяного дождя в Воронеже

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Более 200 человек обратились за медицинской помощью в травмпункты Воронежа после ледяного дождя в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Отмечается, что в травмпункты города из-за гололеда обратились 209 человек.

В ночь на пятницу в Воронеже при минусовой температуре прошел ледяной дождь. В результате на улицах образовался гололед. В связи с погодными условиями горожанам посоветовали быть внимательными и аккуратными, сообщает РИА Новости.

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