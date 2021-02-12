СК завершил расследование дела о халатности при ликвидации ЧП в Норильске

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Следователи завершили расследование уголовного дела о халатности при ликвидации чрезвычайного происшествия с разливом нефтепродуктов в Норильске. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска Красноярского края Денис Кулаев и исполняющий обязанности начальника указанного управления Вячеслав Иващенко, получив сообщение о разливе, не приняли мер к своевременному проведению мероприятий по локализации и ликвидации ЧП. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, 29 мая 2020 года в Норильске один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей структуре «Норникеля», получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В этот день на ТЭЦ-3 произошел крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров. В результате вылилось около 21 тысячи тонн топлива. По данному факту возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» провел свою экспертизу и дал оценку в 21,4 миллиарда рублей.

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