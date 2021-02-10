Власти Красноярска предъявят «Норникелю» новые претензии

Фото: vk.com/nornickel_official

Власти Красноярского края на этой неделе предъявят «Норникелю» претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщил глава краевого правительства Юрий Лапшин.

— Наши специалисты работали в части ущерба, нанесенного водным объектам, находящимся в ведении субъекта РФ - это ручьи, мелкие водоемы и так далее, почвы в близлежащих местах возле этих самых водоемов, беспозвоночным животным, млекопитающим, птицам. Это работа также завершена, и сейчас по поручению губернатора подводится черта - и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в установленном порядке, — отметил Лапшин.

Напомним, в 29 мая прошлого года в Норильске один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей структуре «Норникеля», получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. в этот день на ТЭЦ-3 произошел крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров. В результате вылилось около 21 тысячи тонн топлива. По данному факту возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» провел свою экспертизу и дал оценку в 21,4 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

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