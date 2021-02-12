Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Ситуация на рынке сахара в России остается устойчивой. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Отмечается, что оснований для возникновения дефицита сахара в стране не ожидается. По данным Минсельхоза, в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут увеличены на 14,4 процента. С учетом этого производство свеклы в этом году составит не менее 40 миллионов тонн, а сахара — порядка шести миллионов тонн.

Также Минсельхоз не ожидает значительных ценовых колебаний на российском рынке, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в середине декабря Минпромторг, Минсельхоз и крупнейшие производители заключили соглашение о стабилизации цен на сахар. Согласно договору, до апреля текущего года цена на сахар от производителя будет составлять 36 рублей за килограмм, а в рознице она не должна превышать 46 рублей.

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