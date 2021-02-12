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Военнослужащие присоединились к очищению дорог после снегопада в Красногорске
Уборка снега, чистка снега в школе / Фото: NECHAEVA

Военнослужащие присоединились к очищению дорог после снегопада в Красногорске

Анастасия Волоснова

Город

В Красногорске к очищению дорог от снега присоединились военнослужащие инженерных войск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что для уборки снега на улицы города вывели 300 единиц специальной техники, а также 1,3 тысячи рабочих.

— К очистке подъездных дорог к СНТ «Березка», «Зарница» и «Усадьба», к котельной № 1, а также на улице Инженерная подключилась спецтехника инженерных войск, — уточнили в пресс-службе.

Для очищения улиц 45 отдельная гвардейская инженерно-саперная бригада предоставила три единицы специальных машин. Позднее к уборке присоединилась спецтехника 45 инженерно-маскировочного полка. Уточняется, что бригады дислоцируются в Нахабино и в селе Николо-Урюпино.

В пресс-службе добавили, что военные бригады будут заниматься расчисткой дорог до конца непогоды, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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