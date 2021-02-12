Фото: pexels.com/Gustavo Fring

В народном календаре день 13 февраля получил название Никита Новгородский или Никита пожарник. Православная церковь почитает память святого Никиты Печерского.

В этот день принято было отправляться в церковь, чтобы почтить память святого, оберегающего дом от недобрых людей и различных напастей. Существовало поверье, что если 13 февраля попросить у святого сберечь дом от лиха, то он обязательно это желание исполнит.

Существует также древнерусская магическая традиция, связанная с этим днем. Люди 13 февраля любили гадать на свою судьбу, и такие предсказания часто сбывались.

13 февраля в народе было принято говорить друг другу исключительно правду, какой бы она ни была горькой. Считалось, что таким образом можно начать новую жизнь, избавившись от старых грехов.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему 13 февраля нужно говорить друг другу только правду

Приметы погоды гласили, что 13 февраля белый огонь в печи говорит о скорой оттепели, а красный — о приближающихся морозах. Громко кричащие вороны указывали на метель, а плохо разгорающиеся дрова — на потепление.

13 февраля отмечается Всемирный день радио. Этот молодой праздник появился только в 2012 году, он приурочен к первому выходу в эфир «Радио ООН» в 1946 году.

Кроме того, 13 февраля 1895 года братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру, дав старт мировому кино.

В этот день родились русский баснописец Иван Крылов, оперный певец Федор Шаляпин, советский театральный актер и режиссер Евгений Вахтангов, а также советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Именины отмечают Илья, Иван, Виктор, Афанасий и Никита.

Читайте также: Народный календарь. Как 12 февраля защититься от ссор и скандалов в семье