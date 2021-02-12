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«Пошли тебе ногти накрасим!»: Дава примерил на себя образ отца семейства
Фото: instagram/dava_m

«Пошли тебе ногти накрасим!»: Дава примерил на себя образ отца семейства

Никита Абрамов

Звезды

Российский блогер и музыкант Давид Манукян, больше известный под псевдонимом Дава, примерил на себя роль строгого отца семейства.

Карикатурой на счастливого отца семейства исполнитель поделился в своем блоге. В один момент к блогеру подбегает маленькая девочка.

— Пап, пап, пошли тебе ногти накрасим! — кричит ребенок.

Дава соглашается на предложение, что сопровождается удивлением других участников ролика.

Видео блогер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Читайте также: «Давно не был так счастлив»: Дава рассказал о пополнении в семье

блогерInstagramДавид Манукян
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