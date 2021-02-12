Главе СК РФ доложат об обстоятельствах обрушения купола в ледовом дворце под Брянском

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах обрушения купола в ледовом дворце в Брянской области. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, из-за непогоды и сильного снегопада в Брянской области под тяжестью скопившегося снега прогнулся купол ледового дворца. СМИ сообщили, что в этот момент внутри здания находились около 20 сотрудников и 15 детей. Все они вышли на улицу самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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