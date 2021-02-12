СМИ: Стало известно, почему отец Децла закрыл свой бизнес

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Отец исполнителя Децла Александр Толмацкий оказался в тяжелой ситуации. Оказалось, что его сеть общепитов имеет большие задолженности. Однако сам Толмацкий отрицает наличие долгов.

— Чушь пишут! Нет у меня никаких долгов. И никогда не было. Лично у меня долгов нет, — рассказал Александр.

Как пишет 5-tv.ru, в отношении сети общепитов возбуждено несколько исполнительных производств, согласно которым долг составляет 1 986 682 рубля. Судя по документам, предоставленным изданием, убытки компании составляют 28 667 000 рублей.

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