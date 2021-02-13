Зара выиграла суд по иску о нарушении прав на собственные фотографии

Фото: instagram.com/zara_music

Суд удовлетворил жалобу певицы Зары на решение районного суда по иску фотографа Режи Диониса, потребовавшего с артистки компенсацию за использование фотографий, на которых запечатлена сама Зара. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказала PR-директор певицы Нина Пономарева.

Как пояснила Пономарева, речь шла о фотосессии для обложки журнала Cosmopolitan, которая состоялась в московском театре Геликон-опера. Фотограф заявил, что Зара без его разрешения опубликовала эксклюзивный кадр на своем интернет-сайте и в соцсетях. Поскольку Дионис настаивал на нарушении авторских прав, он требовал около 1,6 миллиона рублей, а также 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Летом 2020 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск и удовлетворил его. Однако певица не получала извещения о судебном заседании и не смогла на нем присутствовать, рассказала ее директор.

Узнав о вынесенном без ее участия решении, Зара обжаловала его в вышестоящем суде. 19 января 2021 года Санкт-Петербургский городской суд отменил решение районного суда, отказав в удовлетворении исковых требований фотографа в полном объеме.

Представитель Зары подчеркнула, что артистка выкупила все снимки у издательства, которое владело исключительными правами на фотографии, поэтому с 2017 года только певица имеет законное право распоряжаться данными кадрами, сообщает «Пятый канал».

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