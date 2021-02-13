Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Зара выиграла суд по иску о нарушении прав на собственные фотографии
Фото: instagram.com/zara_music

Зара выиграла суд по иску о нарушении прав на собственные фотографии

Татьяна Плотникова

Звезды

Суд удовлетворил жалобу певицы Зары на решение районного суда по иску фотографа Режи Диониса, потребовавшего с артистки компенсацию за использование фотографий, на которых запечатлена сама Зара. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказала PR-директор певицы Нина Пономарева.

Как пояснила Пономарева, речь шла о фотосессии для обложки журнала Cosmopolitan, которая состоялась в московском театре Геликон-опера. Фотограф заявил, что Зара без его разрешения опубликовала эксклюзивный кадр на своем интернет-сайте и в соцсетях. Поскольку Дионис настаивал на нарушении авторских прав, он требовал около 1,6 миллиона рублей, а также 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Летом 2020 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск и удовлетворил его. Однако певица не получала извещения о судебном заседании и не смогла на нем присутствовать, рассказала ее директор.

Узнав о вынесенном без ее участия решении, Зара обжаловала его в вышестоящем суде. 19 января 2021 года Санкт-Петербургский городской суд отменил решение районного суда, отказав в удовлетворении исковых требований фотографа в полном объеме.

Представитель Зары подчеркнула, что артистка выкупила все снимки у издательства, которое владело исключительными правами на фотографии, поэтому с 2017 года только певица имеет законное право распоряжаться данными кадрами, сообщает «Пятый канал».

Читайте также: «Перфекционист и самоедка»: Зара рассказала, как справляется с нервами на сцене

исксудавторские права
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте