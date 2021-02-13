Москвичи стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников

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Жители Москвы стали более бдительными, благодаря чему они реже становятся жертвами телефонных мошенников. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказали в столичной полиции.

Как уточняет пресс-служба ведомства, граждане стали более бдительными и распознают злоумышленников благодаря активной профилактике мошенничества в средствах массовой информации.

В частности, пожилая жительница Зеленограда получила звонок от телефонного мошенника, представившегося сотрудником банка. Он попытался убедить женщину в необходимости проследовать в отделение банка, чтобы снять деньги и перевести их на резервный счет. Однако бдительная пенсионерка распознала злоумышленников, сразу закончила разговор с ними и написала заявление в полицию.

В полиции напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не звонят и не предупреждают о каких-либо действиях с вашими картами. Если возникают вопросы относительно своих финансов, можно самостоятельно перезвонить в банк по телефонам, указанным на обороте карты.

Не следует передавать никому и никогда данные банковских карт, а при звонках с просьбой оповестить о цифровых кодах, которые пришли в СМС, для перевода средств лучше сразу вешать трубку.

Также рекомендуется использовать только проверенные приложения и интернет-магазины, а также установить ограничение на снятие денег с банковских карт и по возможности использовать несколько видов защиты.

Если приходит оповещение о некой операции с картой или счетом, которых вы не совершали, следует сразу же блокировать карту, рассказали ТАСС в пресс-службе полиции Москвы.

Ранее жителей Москвы предупредили об активизации мошенников накануне Дня всех влюбленных.

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