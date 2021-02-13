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Движение на участке Калужского шоссе перекрыто для автомобилей
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение на участке Калужского шоссе перекрыто для автомобилей

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, поселение Мосрентген, Калужское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

Дорожное движение на 21-м километре Калужского шоссе в направлении центра Москвы частично перекрыто. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает столичный департамент транспорта.

Как уточняет ведомство в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», в районе съезда на внешнюю и внутреннюю стороны Московской кольцевой автодороги затруднен проезд фур.

В связи с этим движение на 21-м километре Калужского шоссе в сторону центра и съезд на МКАД перекрыты. Водителей просят проявить внимательность.

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Калужское шосседвижение ограниченоМосква
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