Движение на ряде трасс Подмосковья ограничено из-за уборки снега

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Движение автотранспорта на некоторых дорогах Московской области временно ограничено в связи с работой снегоуборочной техники. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве напомнили, что согласно прогнозам метеорологов, снегопад в Московской области будет продолжаться до воскресенья, 14 февраля. В связи с этим на некоторых трассах региона ограничено движение транспорта для работы снегоуборочных машин.

Водителям рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также соблюдать дистанцию на дороге. По возможности жителей Подмосковья просят пользоваться железнодорожным транспортом.

С учетом прогноза погоды личный состав подмосковной Госавтоинспекции нацелен на оказание помощи водителям, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее сообщалось, что количество выпавших за сутки осадков в Москве в пятницу, 12 февраля, побило рекорд 1973 года. Число осадков за прошедшие 12 часов составило восемь миллиметров.

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